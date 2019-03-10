Ailece Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi 19.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz geliyor sevgili hadiciler. Dijital; verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren demek. Siz de biliyorsunuz ki teknolojik gelişmelerin etkisiyle dijital iletişimin önemi de her geçen gün artmaktadır. Peki siz arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurmak için ne kullanıyorsunuz?" denildi. İşte 10 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

AİLECE HADİ İPUCU SORUSU (10 MART 2019)

Soru: Arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurmak için ne kullanıyorsunuz?

Cevap: MESAJ

Anlık mesajlaşmanın diğer Chat (sohbet) yazılımlarından veya sitelerinden farklı olmasının nedeni çalışma prensibinin daha farklı işliyor olmasına dayanır. Bir sohbet sitesinde sizin yazdığınız önce sunucuya ulaşır ve ardından bir ekrana yansıtılarak karşıdaki kullanıcıya iletilir.

20.30 YARIŞMASI

Hadi'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Hadi ekibi tarafından yapılan açıklamada, 20.30'daki yarışmanın ödülü 50 bin TL olacak.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.