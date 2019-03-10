Şenol Güneş çok sinirlendi! 'Benim namusum...'

beIN SPORTS yorumcusu Reha Kapsal'ın "Şenol Güneş'in Beşiktaş ile bir tazminatı var, belki o yüzden ayrılmıyordur" şeklindeki sözleri sonrası maç sonu röportaja gelen Şenol Güneş sert açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Az evvel arkadaşlar konuşuyor. Para yüzünden ayrılmıyor, yok tazminat var falan. Bizim namusumuz paradan önemlidir, öyle kamuoyu oluşturmaya gerek yok. Burada başkan var, hoca var. Biz gideriz de kalırız da. Alacak konusunu, tazminat konusunu konuşursam bunu ortaya atan arkadaş bir daha ekrana çıkamaz. Benim de bağlı olduğum bir kurum var, kurumun da kararları var. Biraz saygınız olsun. Seyirci kazansanız da bağırıyor, sahadaki oyuncunun sorumlusu benim. Taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Olumsuzluk gösteren taraftarları, olumluların bastırması lazımdı, ben buna kırıldım. Hoca olarak ben gidersem, başka hoca gelecek. Sözlerine dikkat etsinler. neyin parası var? Kim kimden para almamış anlatsınlar. Ne biliyorlar da ne konuşuyorlar. Diğerleri de aynı. Bu bir sonuç oyunu. Eleştirilebiliriz ama Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapmayın. Hele bugün yapılıyorsa, burada kesin bir art niyet var. Maçtan önce düşündükleri olmadığı için paradan mı girmek istiyorlar. Futbol ayak oyunudur, sahada oyuncular namusuyla oynadı. Fenerbahçe maçını da Kayserispor maçını da kazanabilirdik.

"SANA YEM Mİ ATTILAR?"

Bıraksınlar bu para muhabbetlerini. Seyirci gelecek adam mı dövecek? Saçma sapan konuşuyorlar. Bu konuda çok sinirliyim. Futbol insan ahlakının dışına çıktık. Kafadan bilgi, çıkmış oraya konuşuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ne para konusu? O tezgahı yapanlar sana yem mi attı? Başka şeyler için arıyorsun, bunun için de ara sana? Bırakın bu işleri. Ben de konuşursam sokağa çıkamazsınız. Beşiktaş'ın hocasının, camiasının yeri parayla ölçülemez. Beni sevenler tersine bağırsa ne olacak? Saha sonucundan mı gidiyoruz, bugünden mi? Saha sonuçları daha önce başarısız ama burası bir kurum. Yönetimin bir kararı var. Seyirci kazansan da bağırıyor. Eleştiriler var, ben de eleştiriyorum, bunlara lafım yok. Bugün berabere kalsak mucize! Fenerbahçe maçı da öyle! Kayserispor maçı da öyle! Biz başarılı değiliz ki zaten. Transfer ve oyun üzerinden konuşun ama benimle ilgili paradan konuşmayın. Beni başkasıyla ya da kendinle karıştırıyorsun sanırım."

"SAÇMA SAPAN ŞEYLER..."

"Maçtan önce düşündüğü olmadığı için paradan mı giriş yapmak istiyorlar? Sahada oynanan oyun para oyunu değil. Herkes namusuyla oynadı. Ne konuşuyoruz biz ya? Saçma şeyler konuşuyoruz. Benim böyle bir itibarsızlığım yok. Nereden çıktı para konusu? O tezgahı yapanlar daha önce yaptı zaten. Ne tazminatı ya? Kim çıkardı bunu? Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar, bırakacağı izler parayla ölçülecek değer değildir."

TARAFTAR TEPKİSİ...

Taraftarın tepkisiyle ilgili konuşan Şenol Güneş "Beşiktaş taraftarı beni sevsin diye gelmedim, onlar beni çağırdı ben de tribüne gittim. Neye kırıldım, olumsuz bağıranları aklı selim taraftar susturabilirdi. Zaten karar alınmış, sezon sonuna kadar gelmek istiyoruz. Kimin kalacağına karar vereceğiz. Burada nifak tohumu atarsa gelecekte bomba gibi patlar. Seyirci tepki gösterebilir, ne güzel diyorlar. Üç gün önce 'Ya size bağırırlarsa' diyenler için ne güzel ortam oldu. Onlar Beşiktaşlı değil, bunu söyliyeyim. Onlar durum değerlendirmesi yapıyor, ama durum böyle değerlendirilmez" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR NORMAL ŞEYLER"

Yönetimin soyunma odasına inmesiyle ilgili de konuşan Şenol Güneş "Bunlar devam ediyorsa, iyi günde, kötü günde diye bir duygu olmamış demek ki! Yönetim uygun görürse değiştirecek, taraftar duygusunu gösterecek, bunlar normal. Ama bunların üzerinden takımı bölecek şeyleri doğru bulmuyorum. Hadi ben çektim, gittim. Peki kendimizi yıpratarak ne yapmaya çalışıyoruz? Çok konuşmuyorum, zarar vermek istemiyorum. Kişilerin kavgası kulübe zarar verir. Ya bu takım rakibini bugün ezdi ya ama futbol böyle bir şey. 6-7 olması gerekiyordu, az pozisyon verdik ama yedik. Bu gerçek, oldu. Suç benim, kaleci gol yiyorsa, hücumcu atamıyorsa suç benim. Bundan eleştir ama paradan eleştirme. Bunlar yönetici, iş adamı olsa anlarım, futbol adamı, para gözüyle bakıyorsa sözün bittiği yerdeyiz." şeklinde konuştu.