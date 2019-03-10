Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında küme düşme hattında bulunan Göztepe, kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Bornova Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken en ciddi tehlikeyi 38. dakikada ev sahibi ekip yarattı. Savunmadan seken topu önünde bulan Deniz Kadah, ceza yayının üzerinden sert bir vuruş yaptı fakat meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ikinci yarıdaki en önemli pozisyon ise 86'te yaşandı. Ceza sahasına yapılan ortada Stipe Perica'nın kafa vuruşunu kaleci Beto müthiş bir refleksle çeldi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca zorlu maç, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 31'e, Göztepe ise 27'ye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı.

38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.

52. dakikada sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Castro'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasında Perica'nın kafa vuruşunda kaleci Beto köşeye giden topu çeldi.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Celso Borges (76' Andre Biyogo Poko), Andre Castro, Serdar Gürler, Yasin Öztekin (58' Cameron Jerome), Axel Ngando (69' Halil Akbunar), Deniz Kadah

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Tarkan Serbest, David Pavelka, Loret Sadiku (74' Haris Hajradinovic), Trezeguet, Karim Hafez (81' Abdul Khalili), Bengali Fode Koita (66' Stipe Perica)

Hakem: Koray Gençerler

Stat: Bornova Stadyumu

Sarı Kartlar: Loret Sadiku (45+1), Titi (87'), Stipe Perica (88'), Tarkan Serbest (90+2')