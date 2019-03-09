Liderin konuğu Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'nin ise mutlak puana ihtiyacı var. F.Bahçe'de Ayew cezalı. Dirar iyileşti ama idman eksiği var. Başakşehir'de ise Clichy sakat.
- Spor
- 09.03.2019
- Gazete
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