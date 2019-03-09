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Liderin konuğu

Haftanın maçında Medipol ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00’da start alacak karşılaşmayı yönetecek. F.Bahçe’de Ayew cezalı. Başakşehir’de ise Clichy sakat.

Liderin konuğu Fenerbahçe
, 'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'nin ise mutlak puana ihtiyacı var. F.Bahçe'de Ayew cezalı. Dirar iyileşti ama idman eksiği var. Başakşehir'de ise Clichy sakat.

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