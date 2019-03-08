Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.03.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 16:56

'dan 'a tam not

son 16 turunda - maçını yöneten 'a tam not verdi. Açıklanan raporda Çakır'ın VAR sistemini doğru kullandığına vurgu yapıldı.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a tam not

son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin 3-1 kazanarak çeyrek finale kaldığı mücadelede 'ın verdiği kararlar çok tartışıldı.

ÇAKIR'IN İKİ KARARI DA DOĞRU
resmi sitesinden Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların VAR raporlarını açıkladı. Porto-Roma mücadelesinde iki kritik karara imza atan Çakır'ın, iki kararının da doğru olduğu belirtildi.


(UEFA'nın açıkladığı raporda yer alan grafik)

Porto'nun uzatma bölümünde kazandığı penaltı kararına açıklık getiren UEFA, Romalı futbolcunun ofsaytı bozduğunu ve Çakır'ın beyaz noktayı göstererek doğru bir karar aldığını ifade etti.

İtalyan ekibinin en çok itiraz ettiği pozisyon ise uzatma dakikalarının son bölümünde yaşandı. Roma'nın penaltı beklediği anlarda pozisyona yakın olan Çakır'ın, yaşananları gördüğü için VAR'a gitmediği ve kulaklıkla VAR odasındaki meslektaşlarıyla konuşarak kararını teyit ettirdiği aktarıldı.

İTALYA'DA ÇAKIR'A TEPKİ
Roma Başkanı Jim Pallotta, Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili şunları söylemişti: "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olmasını istedik. Çünkü yarı finalde ve bu gece hakkımız çalındı. Patrik Schick, ceza sahasında net bir şekilde düşürüldü. VAR'da da bu gösterildi ama hakem hiçbir şey vermedi. Bu saçmalıktan bıktım. Hakem için zor olabilir ama bu şekilde kaybetmek utanç verici"

Öte yandan İtalyan basını Cüneyt Çakır'ın yönetimini eleştirerek, turu kendilerinden çaldığını manşetlerine taşımıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriUEFA'dan Cüneyt Çakır'a tam not
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar