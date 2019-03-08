Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Heyecanın hız kesmediği Süper Lig'de 25. hafta maçları oynanacak. Gelen istatistiklere göre, Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanındaki 10 maçta 2 kez galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan 21 lig maçında ise Fenerbahçe 10, Başakşehir 8 galibiyet aldı. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenler...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Döçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

LİGDE 22. RANDEVU

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 22. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 21 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı.

TEK EKSİK AYEW

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

DEPLASMANDA KAYIP

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor.

Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

CLİCHY'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.



Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.



EMRE BELÖZOĞLU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

En yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde 54 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, sarı-lacivertlilere karşı da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Turuncu-lacivertlilerin bu müsabakadaki en büyük kozu ise saha avantajı. Evindeki son yenilgisini 1 Aralık 2018'de DG Sivasspor maçında 1-0'lık skorla alan Abdullah Avcı'nın takımı, bu müsabakadan sonra Fatih Terim Stadyumu'nda kaybetmedi. Başakşehir, söz konusu istatistiği Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Başakşehir, Kanarya'ya karşı evinde oynadığı müsabakalarda büyük üstünlük kurmuş durumda. Turuncu-lacivertli ekip, şimdiye kadar ligde Fenerbahçe'yi 10 defa konuk etti. Avcı'nın öğrencileri, söz konusu maçlarda 7 galibiyet alırken, 2 defa ise mağlup oldu. 1 maçta da beraberlik bozulmadı. Başakşehir'in attığı 16 gole, sarı-lacivertli takım 9 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Başakşehir'de oynanan son mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı. Fenerbahçe, aynı zamanla bu galibiyetle Medipol Başakşehir'in 31 maçlık iç saha yenilmezliğine de son vermişti.

Süper Lig'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmaları şöyle:

M. Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2 (2017-2018)

M. Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (2016-2017)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1 (2015-2016)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2 (2014-2015)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (2012-2013)

M. Başakşehir: 3 - Fenerbahçe: 2 (2011-2012)

M. Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 1 (2010-2011)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1 (2009-2010)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (2008-2009)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (2007-2008)