Bugünkü
Takvim

Bu maç senin maçın Sosa!

Bu maç senin maçın Sosa!
Sakatlık döneminin ardından eski formunu yakalaması beklenen Jose Sosa, Akhisarspor maçında takımını sırtlamaya hazırlanıyor. Hem teknik heyet hem de takım arkadaşları Arjantinli yıldızın eski gücüne kavuşacağına inanıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Jose Sosa ile özel olarak görüşerek Akhisar önünde gerçek performansını sahaya yansıtmasını istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBu maç senin maçın Sosa!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri