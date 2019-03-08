Sakatlık döneminin ardından eski formunu yakalaması beklenen Jose Sosa, Akhisarspor maçında takımını sırtlamaya hazırlanıyor. Hem teknik heyet hem de takım arkadaşları Arjantinli yıldızın eski gücüne kavuşacağına inanıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Jose Sosa ile özel olarak görüşerek Akhisar önünde gerçek performansını sahaya yansıtmasını istedi.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
Bu maç senin maçın Sosa!
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