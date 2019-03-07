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’i dünya izleyecek

, yetkilileri ile ’da buluştu. , “’i dünya pazarında izlenir hale getireceğiz” dedi.

Süper Lig’i dünya izleyecek
Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de çalıştay düzenlendi. İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga'nın genel merkez binasında dün gerçekleşen çalıştay ile ilgili La Liga tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Valladolid ve Barcelona'nın yetkililerinin de katıldığı zirve sonrası, "La Liga, İspanya Ligi'nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de imizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

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