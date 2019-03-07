Süper Lig’i dünya izleyecek

Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de çalıştay düzenlendi. İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga'nın genel merkez binasında dün gerçekleşen çalıştay ile ilgili La Liga tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Valladolid ve Barcelona'nın yetkililerinin de katıldığı zirve sonrası, "La Liga, İspanya Ligi'nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligimizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
- Spor
- 07.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.