Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 07.03.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 13:03

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte - maçının hakemi

'de 25'nci haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. 25'nci haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak göze çarpan - maçının hakemi oldu.

Başakşehir - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

Haftanın en önemli karşılaşması olan 9 Şubat Cumartesi günün saat 19.00'da oynanacak olan - karşılaşmasının yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN
20:30 Demir Grup Sivas - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)

CUMARTESİ
16:00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)
19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)

PAZAR
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)
16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)
19:00 - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

PAZARTESİ
20:00 - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar