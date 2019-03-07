Haftanın en önemli karşılaşması olan 9 Şubat Cumartesi günün saat 19.00'da oynanacak olan Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasının Hüseyin Göçek yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN

20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)

CUMARTESİ

16:00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)

19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)

PAZAR

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)

16:00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)

16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)

19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

PAZARTESİ

20:00 Galatasaray - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER)