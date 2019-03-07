Haftanın en önemli karşılaşması olan 9 Şubat Cumartesi günün saat 19.00'da oynanacak olan Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasının Hüseyin Göçek yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)
CUMARTESİ
16:00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)
19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)
PAZAR
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)
16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)
19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)
PAZARTESİ
20:00 Galatasaray - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER)
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