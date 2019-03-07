Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 07.03.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 14:12

'ın kayınpederi vefat etti

FIFA kokartlı hakem 'ın kayınpederi vefat etti. Acı haberle ilgili de bir açıklama yayınlayarak Çakır'a başsağlığı diledi.

Cüneyt Çakır'ın acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu, () konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FIFA kokartlı hakem 'ın kayınpederi 'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart Cuma günü Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar