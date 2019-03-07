Olcay Şahan affedildi Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan’a af geldi. Yıldız oyuncu 1 milyon 700 bin Euro’luk maaşında 650 bin Euro indirime giderek takıma döndü...

Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı bulunan milli yıldız Olcay Şahan için af kararı çıktı. Geçtiğimiz günlerde bordomavili yöneticiler ile bir görüşme yapan Olcay Şahan yıllık aldığı 1 milyon 700 bin Euro'luk ücrette 650 bin Euro'luk indirime gitmeyi kabul etti. Bunun üzerine yönetimde teknik direktör Ünal Karaman ile görüşerek oyuncunun affedilmesini talep etti. Teknik heyet tarafından da kabul edilen bu talep sonrası Olcay Şahan'ın yeniden A takımla antrenmanlara çıkmasına karar verildi. Bu arada Olcay Şahan'ın ücretinde yaptığı indirime karşılık olarak sezon sonunda başka bir takıma transfer olması durumunda kolaylık istedi.