Başkanı, kulübü finansal açıdan ayağa kaldırmak için bağış kampanyası düzenliyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları eleştirdi. Taraftarlar, "Fenerbahçe Başkanıhep vizyondan bahsediyor. Bahsettiği vizyon kulübe bağış mıydı?" yorumu yaptı.