F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulübü finansal açıdan ayağa kaldırmak için bağış kampanyası düzenliyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları eleştirdi. Taraftarlar, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hep vizyondan bahsediyor. Bahsettiği vizyon kulübe bağış mıydı?" yorumu yaptı.
- Spor
- 07.03.2019
- Gazete
İşte Ali Koç’un vizyonu! Fenerbahçe borçları için bağış kampanyası başlatıyor
Yakın zamanda start alacak kampanyayı F.Bahçe taraftarları eleştirirken, sosyal medyada “Ali Koç’un vizyonu bu muydu?” yorumları yapıldı. G.Saray ve Beşiktaş taraftarları da F.Bahçe’nin bağış kampanyasını ti’ye aldı...
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulübü finansal açıdan ayağa kaldırmak için bağış kampanyası düzenliyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları eleştirdi. Taraftarlar, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hep vizyondan bahsediyor. Bahsettiği vizyon kulübe bağış mıydı?" yorumu yaptı.
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Akıllı adamın hali başka oluyor.30 milyon taraftarım var diyenler hadi bakim pamuk eller cebe.
Osmanlının altınlarını bulsunlar ve fb'nin borçlarını ödesinler. Alıştılar herşeyi beleş bulmaya. Birde özü sözü % 100 yerliler varken niye bu karışıklar parlatılırki. Devlet tökezlediğinde Osmanlıdan günümüze kadar ilk darbeyi hep bu ne olduğu belli olmayanlar vurdular.
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