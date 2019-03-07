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İşte ’un vizyonu! borçları için bağış kampanyası başlatıyor

Yakın zamanda start alacak kampanyayı F.Bahçe taraftarları eleştirirken, sosyal medyada “’un vizyonu bu muydu?” yorumları yapıldı. G.Saray ve taraftarları da F.Bahçe’nin bağış kampanyasını ti’ye aldı...



F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulübü finansal açıdan ayağa kaldırmak için bağış kampanyası düzenliyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları eleştirdi. Taraftarlar, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hep vizyondan bahsediyor. Bahsettiği vizyon kulübe bağış mıydı?" yorumu yaptı.

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hs hs

Akıllı adamın hali başka oluyor.30 milyon taraftarım var diyenler hadi bakim pamuk eller cebe.

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evet1
hayır0
cevapla 07.03.2019 10:20
kemal kemal

Osmanlının altınlarını bulsunlar ve fb'nin borçlarını ödesinler. Alıştılar herşeyi beleş bulmaya. Birde özü sözü % 100 yerliler varken niye bu karışıklar parlatılırki. Devlet tökezlediğinde Osmanlıdan günümüze kadar ilk darbeyi hep bu ne olduğu belli olmayanlar vurdular.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 07.03.2019 09:35
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