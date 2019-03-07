Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Milli Takım'a imza süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Şenol Güneş Fikret Orman ile arasının bozuk olduğu iddiaları ile ilgili de "Benim başkanla (Fikret Orman) ne gibi bir kavgam olabilir." dedi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

"Regaip Kandilinizi kutluyorum, hayırlara vesile olsun. Bağışlanmanın daha önde olduğu bir kandil. Güzel bir hava var. Cemre toprağa düştü ve havalar ısınıyor. İşimizin gereği de sıcak ve soğuk günler tabii ki geçireceğiz. Eleştiriler tabii ki olacak. Benimle ilgili olarak kanaatleri olan ama burada olmayan arkadaşlarınız da var. Yaşayan bir çınar ağacıyız. Benim yaşımdan rahatsız olanlar var, onlar da inşallah benim yaşımı görür. Allah hepinize sağlık versin. Mayısı görmek istemeyenler var, inşallah onlar çok mayıs görürler."

"Beşiktaş büyük bir camia ve markadır. Başarılarıyla son yılların en büyük kulübüdür. Büyük bir taraftarı var ve beni çok sevdiler, ben de onları çok seviyorum. Beşiktaş'a olan sevgim yüreğimde aynı sıcaklığıyla kalacak, tıpkı kendi şehrim Trabzon'un da olduğu gibi. Taraftarlara, yönetime ve sizlere açık oldum hep. Gizli hesaplar içinde olmadım. Sorunlarımızdan şikayetçi olmak yerine onları çözmeye çalıştım. Başardığımız her işi birlikte yaptık. Bugün mazeretlerin arkasına sığınarak başarısızlığı örtmem. Başarısızlığı kimseyle paylaşmam ama başarıyı herkesle paylaşırım."

"Bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Değişim sürecini sancılı yaşayacağımız bir gerçek. Benim başkanla ne gibi bir kavgam olur. güç onda, isterse görevime son verir. Kavga değil ama görüş ayrılığı olabilir. Beşiktaş'ın kadrosuyla, ekonomisiyle çelişkiler yaşadığı doğrudur. Bu çelişkileri düzeltmezsek daha büyük felaketler görürsünüz. Beşiktaş'ın avantajı bu sorunları aşacak bir başkanı ve yönetimi olmasıdır."

"Ayrılmak isteğim benim önceliğim olan bir durum değildir. Buraya ayrılmak için gelmedim ama bazen ayrılık istenmese de olabiliyor. Hayat hesapla değil, nasiple yaşanıyor. Zaman zaman fikir ayrılığımız olsa da başkanımız benim için çok değerlidir."

3 yıldır gitmemiz için takım içinde öyle büyük şeyler olduğunu söylediler ki.. Şimdi gidince de şaşırıyorlar. Milli Takım ve kulüp takımı olarak iki taraflı çalışmayı doğru bulmam demiştim, bir gün sonra da başkan beni aradı. Dedim ne yapayım? Nezaketen de olsa gitmen gerekir denildi. O gün de mukavalem henüz devreye sokulmamıştı. O hesaplarda olan birisi olsam o gün gidebilirdim. "



"Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Ben burada devam ediyorum. Hiç kimseyle kavga içinde olmak için burada durmuyorum. Hayatım boyunca futbolu sevdirmek için uğraştım. Tüm futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum."

"Beni bu haftaki maç öncesi tehdit edenlere söylüyorum. Mayıs'a kadar belki olmayabilirim ama ben ölümü göze alırım ama ben namusumla gömülürüm."

"Beni Fenerbahçe düşmanı olarak gösterenlere de söylüyorum. Bugün de Ersun Yanal'la görüştük. Ali Koç'la görüşürüm. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım Dayak yiyen benim. Fenerbahçe ile hiçbir sorunum olmaz. Benim niyetim herkese güzel bakmak. Milli Takım'da kardeşim olsa almam ama Fenerbahçe'den almam gereken oyuncu olursa alırım."

"Alacaklarım maddi manevi çok var. Hele manevi alacaklarıma kimsenin serveti yetmez. Ben Milli Takım'ın başına geldiğim zaman da yetkili olacağım ama takımın sahibi olmayacağım. Bu halkın takımı, sahibi sizsiniz."

"Yıldırım Demirören'le ben görüştüğüm zaman bu gizli olmaz. Anlaşma zaten sizin gözünüzün önünde olacak. Konuşma esnasında başkan esprili bir şekilde hocam ne zaman geliyorsun dedi. Ben de daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş'ta görevliyim gelemem dedim. Martta bekliyorum dedi. Beşiktaş'ta seneye kalıp kalmayacağımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yönetimin de kongresi var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak gelmek istemiyorum. Zaten de kulüp de izin vermez dedim. Bilmiyordum o maddeyi. Bir seferberlik gibi. Ben mart ayında gelmezsem ceza alır mıyım dedim, evet alırsın dediler. TFF Başkanı'nın beni açıklayıp istifa edeceğini de ben bilmiyordum. Milli takımla ilgili iki maça çıkacağım ve çıkarken de bir yenilik yapmayı düşünmüyorum. Bu bir görevdir, herhangi bir beklenti değildir. Sezon sonunda da hazirandan itibaren yürürlüğe koyarsalar sözleşmeyi gideceğim."

"Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş size ne yaptı? 3 arkadaşın dışında başka hoca yok mu deniyor. Milli Takım'a acele gitmem isteniyor. Ben de ne var, veba mı var? Kulübü sattı deniyor. Bak bakalım benden daha iyi Beşiktaşlı var mı?"

"Türkiye'de bütün kulüplerim birbirine ihtiyacı var. Milli Takım başka bir olgu. Fikret Orman'la konuştum. Hocayla devam edeceğiz diyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Guti gelsin deniliyor. Beraber çalışıyoruz zaten. Benim burada bırakmam asıl zarar verir kulübe. Taraftar bunu kabul etmez deniliyor. Neyi kabul etmez? Bunun kararını ben vermiyorumki zaten. Ben Beşiktaş için en iyisini yaparım. Milli Takıma gideceği için aklı burada değil sözler söyleniyor. Fenerbahçe maçının ilk yarısında aklım burdaydı da ikinci yarıda aklım gitti mi?"

"Türk Milli Takımı, ülkenin her yerine gider. Herkese de kucak açar. Beşiktaş'ın son iki yılda sıkıntıları var doğru. Beşiktaş'ın itibarını zedelemek istiyorlar. Başkana ve hocaya saygısızlık Beşiktaş'ın itibarını bitirir."

"Hocayla devam etme kararı aldık dediler. Bana bir teklif gelmedi. Konuştuk. Hocam biz senle 1 yıl daha devam etmek istiyorum dediler. Orada ihtilafa düştük."

"Beşiktaş'ın muhasebesine gittiğiniz zaman ben ne almışım, ne alacağım hepsi görünür. Bazen öyle bir yaralanma yaşıyorsun ki 10 milyona o yarayı düzeltemezsin. Hep söyledim, oyuncuların ödemeleri günü gününe olmazsa başarı beklemeyin. Önceliğimiz iş üretmek değil, önceliğimiz o işten menfaatlenmek! Herkes para lazım diyor. Ne kadar alacağım da belli, onun dışında alacaklarım da var ama onlar parayla ölçülmez!"

"Oyuncu hoca nasılsa gidecek diye ona göre mi oynayacak? Olur mu böyle şey! Ben bu düşünceyi doğru bulmuyorum."