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VAR sistemini anlatacak

Barış Şimşek VAR sistemini anlatacak
Futbolda son zamanların en çok taştışılan konusu olan VAR sistemi bugün Okan Üniversitesi'nde masaya yatırılacak. Doç. Dr. Lale Orta moderatörlüğündeki etkinliğe VAR Koodinatörü Barış Şimşek de katılacak. FIFA Kokartlı kadın hakem Neslihan Muratdağı da VAR konusundaki görüşünü ve tecrübelerini aktaracak.

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