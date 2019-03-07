Barış Şimşek VAR sistemini anlatacak

Futbolda son zamanların en çok taştışılan konusu olan VAR sistemi bugün Okan Üniversitesi'nde masaya yatırılacak. Doç. Dr. Lale Orta moderatörlüğündeki etkinliğe VAR Koodinatörü Barış Şimşek de katılacak. FIFA Kokartlı kadın hakem Neslihan Muratdağı da VAR konusundaki görüşünü ve tecrübelerini aktaracak.