Trabzonspor'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve bordo-mavililerde 7 maçtır oynamayan Olcay Şahan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Şahan, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmiş ve sezon sonuna kadar takıma fayda sağlamak istediğini belirtmesi üzerine bordo-mavili yönetim tarafından affedildiği kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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