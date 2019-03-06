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  • 06.03.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 11:06

'dan kararı: Affedildi

'da uzun süredir kadro dışı olan tecrübeli futbolcu , affedildi.

Trabzonspor'dan flaş Olcay Şahan kararı!

'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve bordo-mavililerde 7 maçtır oynamayan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Şahan, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmiş ve sezon sonuna kadar takıma fayda sağlamak istediğini belirtmesi üzerine bordo-mavili yönetim tarafından affedildiği kaydedildi.


Ayrıntılar geliyor...

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