PSG - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları heyecanı sürüyor. Paris Saint Germain ilk maçta konuk olduğu Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması için büyük avantaj elde etmişti. Manchester United'ın tur atlaması için rakibini en az üç farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Şimdi futbolseverler PSG - Manchester United maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, PSG - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte PSG - Manchester United maçına ilişkin merak edilen detaylar...

PSG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İki takımın tur mücadelesi vereceği karşılaşma 6 Mart Çarşamba günü oynanacak. Dev mücadele 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda 6 Mart Çarşamba günü 2 rövanş karşılaşması daha yapılacak. Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNDA KALAN MAÇLAR

6 MART ÇARŞAMBA

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (2-0)

Porto (Portekiz) - Roma (İtalya) (1-2)

12 MART SALI

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

Manchester City (İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)

13 MART ÇARŞAMBA

Barcelona (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-0)

Bayern Münih (Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)