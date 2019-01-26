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’a af gündemde!

tahtasının kapalı olmasının yanı sıra sakatların çoğalması sonrası, bırakılan tecrübeli oyuncunun affedilmesi tartışılıyor.

Olcay Şahan’a af gündemde!
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda bırakılan Olcay Şahan'ın yeniden takıma dönmesi gündemde. Satış listesine konmasının ardından herhangi bir takıma i gerçekleşmeyen deneyimli oyuncu, Kadir Özcan Tesisleri'nde antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor'da transfer tahtasının kapalı olması ve sakatların çoğalması nedeniyle Olcay'ın affedilebileceği iddia ediliyor.

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