Olcay Şahan’a af gündemde!

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın yeniden takıma dönmesi gündemde. Satış listesine konmasının ardından herhangi bir takıma transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncu, Kadir Özcan Tesisleri'nde antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor'da transfer tahtasının kapalı olması ve sakatların çoğalması nedeniyle Olcay'ın affedilebileceği iddia ediliyor.
- Spor
- 26.01.2019
- Gazete
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