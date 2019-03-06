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Ne fizik ne taktik sorun psikolojik

5 maçta 1 gol atan Diagne için kulüp mentörünün“Yüksek maliyet ve büyük takım ağırlığının sıkıntısını yaşıyor” dediği ifade edildi.

Ne fizik ne taktik sorun psikolojik
Şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne konusunda teknik heyet çözüm arıyor... Senegalli futbolcuyla ilgili önceze fizyoterapist ve atletik performans ekibinin ardından da kulüp mentörünün rapor hazırladığı öğrenildi.

PSİKOLOJİSİ KOLAY BOZULUYOR
Diagne'nin fiziki durumuyla ilgili çok olumlu bir rapor verilirken, mentörün "Yüksek maliyet ve büyük takım ağırlığının sıkıntısını yaşıyor. Çok kolay olumsuz psikolojiye girebiliyor. Taraftar tepkileri kötü bir etki yaratmış" dediği öğrenildi.




Diagne dün Instagram hesabından "Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben sağlam duruyorum ve başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum" dedi.

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