Ne fizik ne taktik sorun psikolojik

ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratankonusunda teknik heyet çözüm arıyor...futbolcuyla ilgili öncezeekibinin ardından darapor hazırladığı öğrenildi.'nin fiziki durumuyla ilgili çok olumlu bir rapor verilirken, mentörün "Yüksek maliyet ve büyük takım ağırlığının sıkıntısını yaşıyor. Çok kolaygirebiliyor. Taraftar tepkileri kötü bir etki yaratmış" dediği öğrenildi.Diagne dün Instagram hesabından "Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben sağlam duruyorum ve başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum" dedi.