Emenike açıkladı! Fenerbahçe için geliyor...

Üç sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan ve son olarak İspanya macerasının ardından kulüpsüz kalan Emenike, Instagram'dan yaptığı açıklamada derbi için Kadıköy'e geleceğini belirtti.

Emenike, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geleceğini açıkladı.