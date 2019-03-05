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  • 05.03.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 22:49

Emenike açıkladı! için geliyor...

'de ve formaları giyen Nijeryalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'e geleceğini açıkladı.

Emenike açıkladı! Fenerbahçe için geliyor...

Üç sezon formasını giydiği 'den Olympiakos'a transfer olan ve son olarak İspanya macerasının ardından kulüpsüz kalan Emenike, Instagram'dan yaptığı açıklamada derbi için 'e geleceğini belirtti.

Emenike, 'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için 'a geleceğini açıkladı.

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