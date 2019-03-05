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  • 06.03.2019 01:44
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 01:44

evinde fark yedi, Devler Ligi'ne veda etti

Ajax, 2-1'in rövanşında 'i 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Son 3 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, bu sezon son 16'da veda etti.

Şampiyonlar Ligi'ne acı veda!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ile Ajaxkarşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadeleyi konuk ekp Ajax, 4-1'lik skorla kazandı

'nin Real Madrid takımı, Hollanda'da 2-1 yendiği Ajax ile sahasında karşılaştı. Ajax, Ziyech'in 7 ve Neres'in 18. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.



İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax'ın farkı 3'e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaya yol açtı. Hakem , Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.

Real Madrid, Asensio'nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne'nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı Ajax'ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.

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