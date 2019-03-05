Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.03.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 15:19

açıkladı: Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında olacak!

teknik direktörü , Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında olacak.

TFF flaş Şenol Güneş açıklaması

Lucescu'nun gönderilmesinin ardından milli takımda göreve getirilen teknik direktörü 'in A Milli Takım'ın başında çıkacağı maçlar belli oldu. Buna göre Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyon'unun Riva'daki tesislerine giderek çalışmalara başlayan Güneş, yeni dönem için yapacağı teknik direktörlük için tesisin genel durumu hakkında bilgi de aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTFF açıkladı: Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında olacak!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar