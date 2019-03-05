Lucescu'nun gönderilmesinin ardından milli takımda göreve getirilen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başında çıkacağı maçlar belli oldu. Buna göre Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyon'unun Riva'daki tesislerine giderek çalışmalara başlayan Güneş, yeni dönem için yapacağı teknik direktörlük için tesisin genel durumu hakkında bilgi de aldı.