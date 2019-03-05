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  • 05.03.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 12:41

Son dakika: Kasımpaşa'dan Mustafa Denizli açıklaması

Son dakika haberine göre; Kasımpaşa Kulübü, Mustafa Denizli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Kasımpaşa'dan Mustafa Denizli açıklaması

Açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

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