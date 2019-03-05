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  • 05.03.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 16:54

'da Belhanda şoku! Sezon sonu veda ediyor

Bu sezon sergilediği başarılı performans ile taraftarın beğenisini kazanan 'nın Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 6 milyon euroluk teklifi kabul ettiği ve sezon sonunda ayrılmak istediği iddia edildi.

Terim'le yaptığı görüşme sonrası öz güvenini kazanan Belhanda'yı mutlu eden bir diğer gelişme de Rodrigues'i tereddütsüz Suudi Arabistan'a yollayan sarıkırmızılı yönetimin, benzer teklife (9 milyon Euro) rağmen kendisini satmaması olmuştu. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan bir takım, sezon sonu 11 milyon Euro bonservis vermeye hazır.

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