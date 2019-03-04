Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandı. Deneyelimli çalıştırıcı rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı. Şimdi insanlar Mustafa Denizli'nin sağlık durumu nasıl sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte Mustafa Denizli'nin son durumu...

MUSTAFA DENİZLİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Detaylar geldikçe eklenecek...

MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR?

Mustafa Denizli, 10 Kasım 1949 tarihinde Alaçatı, İzmir'de dünyaya geldi. Futbola 1962 senesinde Altay altyapısında başlayan Denizli, ilk profesyonel sözleşmesini de senesinde Altay ile imzaladı.

Mustafa Denizli, Sol açık mevkinde oynamış Türk solak millî eski futbolcudur. 1987 yılından itibaren teknik direktör olarak görev yapmaktadır. Süper Lig'de 3 büyük takım olan; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan tek teknik direktördür.