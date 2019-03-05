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kapışması! Juan Mata'dan vazgeçmiyor...

ile sözleşmesi bitecek olan Mata için F.Bahçe ile birlikte ve Sevilla devreye girdi. İngiliz basınına göre Mata için en yüksek teklifi F.Bahçe verdiği için Valencia ve Sevilla'nın işi hiç de kolay değil.



Premier Lig'de 5 sezondur Manchester United forması giyen Juan Mata, sezon sonunda vedaya hazırlanırken İngiliz basını İspanyol orta saha oyuncusu için 3 ciddi adayın olduğunu iddia etti. Haberde Fenerbahçe ile birlikte iki İspanyol kulübü Valencia ve Sevilla'nın da Mata'yı istediği ifade edildi.

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