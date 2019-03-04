Antrenörlük kariyerine Galatasaray'da başlayan ve şu anda teknik direktörlük yapan Cenk Özcan'dan transfer iddiası... Özcan, Kayserispor'un 26 yaşındaki futbolcusu Deniz Türüç'ün sezon sonunda Galatasaray'a transfer olabileceğini iddia etti.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
Türüç iddiası!
Teknik direktör Cenk Özcan, Deniz Türüç’ün G.Saray’a transfer olabileceğini iddia etti...
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