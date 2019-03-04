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Türüç iddiası!

Teknik direktör , ’ün G.Saray’a olabileceğini iddia etti...

Türüç iddiası!
Antrenörlük kariyerine Galatasaray'da başlayan ve şu anda teknik direktörlük yapan Cenk Özcan'dan iddiası... Özcan, 'un 26 yaşındaki futbolcusu Deniz Türüç'ün sezon sonunda 'a transfer olabileceğini iddia etti.

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