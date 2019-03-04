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  • 04.03.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 16:51

lu Onazi'den performansı

'un Nijeryalı oyuncusu , çaldı. benim ikinci vatanım diyen yıldız oyuncu taraftarları mest etti.Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatan Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, bordo-mavili taraftarları mest etmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulübe geldiği günden beri sempatik tavırları ve yardım severliği ile ön plana çıkan yıldız oyuncu, Türk Ulusu için büyük bir öneme sahip olan istiklal Marşı'nı çalarak mest etti.


'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Nijeryalı oyuncusu , 'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı.

Bordo-mavili futbolcu, kendisine ait Instagram'daki sosyal medya hesabından, "Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor." ifadesine yer vererek İstiklal Marşı'nı orgla çaldı.

Nijeryalı futbolcunun, beraberindeki arkadaşıyla çaldığı İstiklal Marşı videosu, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük beğeniyle yorumlandı.

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