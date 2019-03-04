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  • 04.03.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 16:56

'ya 'den kötü haber

İtalya'nın takımında forma giyen milli yıldızımız 'in sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Porto - Roma karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Ünder'in 19 Ocak'tan beri sakatlığı devam ediyor.

Roma'ya Cengiz Ünder'den kötü haber

İtalya Serie A takımlarından 'da forma giyen milli futbolcumuz , sakatlık sıkıntısını atlatamadı. İtalyan basınında yer alan e göre genç yıldız, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Porto - Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ünder, 19 Ocak'tan bu yana sağ ayak bileğindeki sıkıntı ile boğuşuyor.

Sezona çok iyi başlayan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder, 25 resmi maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üstün performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, 6 maçta 3 gol ve 2 asistle değerine değer kattı.

Cengiz Ünder'in yokluğunda Roma, derbide karşılaştığı Lazio'ya 3-0 yenilerek taraftarlarının tepkisini çekti.

2017 yaz transfer sezonunda Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon Euro'ya transfer edilen milli yıldız için Roma'nın, Arsenal'dan gelen yüklü bir teklifi de geri çevirdiği söyleniyor. Cengiz'in Transfermarkt değeri ise 35 milyon Euro'yu bulmuş durumda.

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