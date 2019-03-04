Roma'ya Cengiz Ünder'den kötü haber

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sakatlık sıkıntısını atlatamadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç yıldız, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Porto - Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ünder, 19 Ocak'tan bu yana sağ ayak bileğindeki sıkıntı ile boğuşuyor.

Sezona çok iyi başlayan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder, 25 resmi maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üstün performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, 6 maçta 3 gol ve 2 asistle değerine değer kattı.

Cengiz Ünder'in yokluğunda Roma, derbide karşılaştığı Lazio'ya 3-0 yenilerek taraftarlarının tepkisini çekti.

2017 yaz transfer sezonunda Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon Euro'ya transfer edilen milli yıldız için Roma'nın, Arsenal'dan gelen yüklü bir teklifi de geri çevirdiği söyleniyor. Cengiz'in Transfermarkt değeri ise 35 milyon Euro'yu bulmuş durumda.