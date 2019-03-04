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  • 04.03.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 12:03

Porto-Roma maçını yönetecek

, kokartlı hakem son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 6 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.

'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.

Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 2-1 Roma'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 42. maçını yönetmiş olacak.

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