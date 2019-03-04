Son nefeste Anadolu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta iki tatkım da savunmalarıyla ön plana çıktı. İlk yarı 31-31 sona erdi. 3. periyot bittiğinde Fenerbahçe'nin 48-45 üstünlüğü vardı. Fenerbahçe son 5 dakikaya 62-52 ende girmesiye rağmen üst üste gelen Anadolu Efes üçlüklerine engel olamadı. Son topta ise Kostas Sloukas başarılı olamayınca Anadolu Efes maçı 67-65 kazandı. Aladolu Efes'te Anderson 23 sayıyla yıldızlaştı. Fenerbahçe'de ise Sloukas 14 sayı attı. Diğer sonuçlar: P.Karşıyaka-G.Saray: 78-75, İstanbul BŞBAfyon Bld: 75-70, Tofaş-Darüşşafaka: 80-72.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
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