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  • 04.03.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 10:27

Avrupa ikincisi

Judo Avrupa Kupası'nda li sporcu ikinci oldu. Kürsüde gözyaşlarını tutamayan Ecre Alayıldız, "En iyisini yapana kadar çalışmaya devam edeceğim daha yeni başladım” dedi.

Ecre Avrupa ikincisi
Türkiye Şampiyonu olan ili judo sporcusu , bu sene yapılacak Avrupa Şampiyonası Dünya Şampiyonası ve Gençlik Oyunları için Avrupa Kupası müsabakalarına başladı. İlk final oynayıp ufak bir hatayla ikinci olan Ecre, 08-12 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagrep şehrinde yapılacak olan en iyilerinin yarıştığı Avrupa kupasında mindere çıkacak.



Kürsüde gözyaşlarını tutamayan Ecre Alayıldız, "Eğer hedefiniz şampiyonluksa gümüş madalyaya sevinemezsiniz. Bende sevinemezdim. Şampiyon olmak için dökülen her gözyaşı kutsaldır ve ileriye taşır. En iyisini yapana kadar çalışmaya devam edeceğim daha yeni başladım" dedi.

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