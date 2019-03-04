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  • 04.03.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 21:22

Son dakika: Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasının devre arasında şok bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.


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