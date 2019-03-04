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  • 04.03.2019 20:38
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 20:45

'den 'a nafaka cevabı

Beşiktaş forması giyen ve 'dan olaylı bir boşanma davası sonrasında ayrılan , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile eski eşine sert eleştirilerde bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ve oğlu Çınar'la ilgili ortaya çıkan nafakakonusu hakkında Instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"NAFAKAYI KİMİN İÇİN İSTEDİĞİ BELLİ"
Nafakasının artırılması yönünde Atalay'ın avukatının açıklamalarına tepki gösteren Caner Erkin, içini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile döktü.

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