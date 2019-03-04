Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖZDELİK'LE SÜPER LİG'İN DEVLERİNE YENİLMEDİ

Süper Lig'e tarihinde ilk kez çıkan ve özellikle deplasmanlarda sergilediği oyunla takdir toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin büyük takımlarına karşı aldığı puanlarla dikkati çekti. Teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlayan mavi-beyazlı ekip, 9. haftada çıktığı Trabzon deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılarak büyük takımları içerisinde ilk puanını aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Erzurum temsilcisi, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 48'de Emrah Başsan'ın, 90 2'de de Lennart Thy'nin attığı gollerle 2-2 berabere ayrılarak hanesine 1 puan yazdırmayı başardı. Ligin 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Erzurum ekibi, öne geçtiği karşılaşmada 1-1 berabere kalarak, bu maçta da 1 puan aldı.

Deplasmanda son olarak büyük takımlar içinde lider Medipol Başakşehir'e konuk olan "Dadaşlar", oyuncusu Kristian Fardal Opseth'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Deplasmanlarda aldığı puanların ardından 24. haftada Galatasaray'ı ağırlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk yarısında 1-0 yenildiği sarı-kırmızılı ekibe evinde galibiyet şansı tanımadı ve ligin büyüklerinden puan alma serisini sürdürdü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçından aldığı 1 puanın ardından 22 puanla 17. sırada yer alıyor.