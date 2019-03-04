Güçlenirse kimse tutamaz

Sezonun ilk yarısında maç oynamayan ve fiziksel olarak hazır olmadan Fenerbahçe'ye gelen Moses her geçen maç performansını arttırıyor. F.Bahçeli taraftarlar, "1. sınıf bir futbolcu. Eski gücüne kavuştuğunda onu bu ligde tutacak oyuncu yok. Gelecek sezon Süper Ligi domine eder" yorumunu yaptılar.