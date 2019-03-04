Bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal bir yanrdan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Slimani'yi kadroya bile almıyor. Bir çoğunu da yedek bekletiyor. Yanal'ın önümüzdeki sezon 10 futbolcu ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade ediliyor.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.