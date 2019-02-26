Roma'da Cengiz Ünder depremi
19 Ocak'ta oynanan Torino maçında sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan milli yıldızımınz Cengiz Ünder'in sakatlığının nüksettiği ve başarılı futbolcunun 2 Mart'ta oynanacak olan Lazio derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
26.02.2019 17:03
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Roma'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Cengiz, Torino maçında arka adalesinden sakatlanmıştı.
Geçen hafta başında çalışmalara başlayan genç oyuncu perşembe günü Frosinone maçı öncesi son idmana çıkan Cengiz Ünder bir şok daha yaşadı.
İdmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Milli yıldızın sakatlığı yeniden nüksetti ve derbide oynamasının imkansız olduğu belirtildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; aynı bölgeden sorun yaşayan Cengiz 2 Mart'taki Lazio derbisini kaçıracak.
Yıldız futbolcunun 6 Mart'taki Porto rövanşında da süre alması zor gözüküyor.