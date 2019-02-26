Roma'da Cengiz Ünder depremi

19 Ocak'ta oynanan Torino maçında sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan milli yıldızımınz Cengiz Ünder'in sakatlığının nüksettiği ve başarılı futbolcunun 2 Mart'ta oynanacak olan Lazio derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

26.02.2019 17:03 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





