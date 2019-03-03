Trabzonspor'dan büyük tepki... Sezon başından itibaren PFDK'ya 480 bin TL ceza ödeyen yönetim bu duruma, 'Adeta haraca bağlandık' diye tepki gösterdi. Göztepe deplasmanında 140 bin TL para cezasına çarptırılan Trabzonspor, sezon başından itibaren toplam 480 bin TL para cezası ödedi. Trabzonspor yöneticileri, 'Şu an açıklama yapsak hemen ceza kesecekler. Bu durumdan canı yanan başka kulüp neredeyse yok' şeklinde tepki gösterdiler.
TEMPO YÜKSELDİ
Trabzonspor Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
OLCAY ŞAHAN'LA GÖRÜŞÜLECEK
Trabzonspor Yönetimi'nin Olcay Şahan'la yıllık alacağında indirim yapması için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
- Spor
- 03.03.2019
- Gazete
Trabzonspor'dan büyük tepki! "Adeta haraca bağlandık"
Trabzonspor Yönetimi sezon başından itibaren PFDK’dan 480 bin TL cezaya çarptırıldıklarını söyleyerek, “Adeta haraca bağlandık” yorumunu yaptı.
Trabzonspor'dan büyük tepki... Sezon başından itibaren PFDK'ya 480 bin TL ceza ödeyen yönetim bu duruma, 'Adeta haraca bağlandık' diye tepki gösterdi. Göztepe deplasmanında 140 bin TL para cezasına çarptırılan Trabzonspor, sezon başından itibaren toplam 480 bin TL para cezası ödedi. Trabzonspor yöneticileri, 'Şu an açıklama yapsak hemen ceza kesecekler. Bu durumdan canı yanan başka kulüp neredeyse yok' şeklinde tepki gösterdiler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.