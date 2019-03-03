Trabzonspor'dan büyük tepki... Sezon başından itibaren PFDK'ya 480 bin TL ceza ödeyen yönetim bu duruma, 'Adeta haraca bağlandık' diye tepki gösterdi. Göztepe deplasmanında 140 bin TL para cezasına çarptırılan Trabzonspor, sezon başından itibaren toplam 480 bin TL para cezası ödedi. Trabzonspor yöneticileri, 'Şu an açıklama yapsak hemen ceza kesecekler. Bu durumdan canı yanan başka kulüp neredeyse yok' şeklinde tepki gösterdiler.









TEMPO YÜKSELDİ

Trabzonspor Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.









OLCAY ŞAHAN'LA GÖRÜŞÜLECEK

Trabzonspor Yönetimi'nin Olcay Şahan'la yıllık alacağında indirim yapması için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.