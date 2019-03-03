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'dan büyük tepki! "Adeta haraca bağlandık"

Yönetimi sezon başından itibaren ’dan 480 bin TL cezaya çarptırıldıklarını söyleyerek, “Adeta haraca bağlandık” yorumunu yaptı.

Adeta haraca bağlandık

Trabzonspor'dan büyük tepki... Sezon başından itibaren 'ya 480 bin TL ceza ödeyen yönetim bu duruma, 'Adeta haraca bağlandık' diye tepki gösterdi. deplasmanında 140 bin TL para cezasına çarptırılan , sezon başından itibaren toplam 480 bin TL para cezası ödedi. Trabzonspor yöneticileri, 'Şu an açıklama yapsak hemen ceza kesecekler. Bu durumdan canı yanan başka kulüp neredeyse yok' şeklinde tepki gösterdiler.




TEMPO YÜKSELDİ
Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.




'LA GÖRÜŞÜLECEK
Trabzonspor Yönetimi'nin Olcay Şahan'la yıllık alacağında indirim yapması için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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