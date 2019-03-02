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  • 03.03.2019 05:22
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 05:22

El Clasico'da zafer yine Barcelona'nın!

LaLiga'nın 26. haftasında Barcelona, Santiago Bernabue'daki El Clasico'da Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Barcelona, 87 yıl sonra ilk defa toplam El Clasico galibiyeti sayısında Real Madrid'in önüne geçti.

El Clasico'da zafer yine Barcelona'nın!

Barcelona'ya dev maçta 3 puanı getiren golü karşılaşmanın ilk yarısının 26. dakikasında Ivan Rakitic kaydetti.

Katalanlar 27 Şubat'ta oynanan Kral Kupası rövanş mücadelesinden sonra bir kez daha çıktığı Bernabeu'dan bir galibiyet daha çıkartırken efltaun beyazlılar ise bu sezon ligde ve Kral Kupası'nda rakibine karşı hiç galibiyet alamamış oldu.

Lider Barcelona bu sonuçla 60 puana yükselirken, Real Madrid ise 48 puanla 3. sırada kaldı.

Barcelona, 87 yıl sonra ilk defa toplam El Clasico galibiyeti sayısında Real Madrid'in önüne geçti.

Barcelona: 96
Real Madrid: 95.

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