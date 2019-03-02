El Clasico'da zafer yine Barcelona'nın!

Barcelona'ya dev maçta 3 puanı getiren golü karşılaşmanın ilk yarısının 26. dakikasında Ivan Rakitic kaydetti.
Katalanlar 27 Şubat'ta oynanan Kral Kupası rövanş mücadelesinden sonra bir kez daha çıktığı Bernabeu'dan bir galibiyet daha çıkartırken efltaun beyazlılar ise bu sezon ligde ve Kral Kupası'nda rakibine karşı hiç galibiyet alamamış oldu.
Barcelona, 87 yıl sonra ilk defa toplam El Clasico galibiyeti sayısında Real Madrid'in önüne geçti.
Barcelona: 96
Real Madrid: 95.
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