F.Bahçe'nin penaltısında ofsayt tartışması! Kural...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ikinci yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.



Maçın 80. dakikasında Serdar Aziz, Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hava topunda yüzünü tutarak yerde kalan Serdar Aziz'in pozisyonu için hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.



Çaykur Rizesporlu futbolcular pozisyonun penaltı olmadığını belirtirken hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla görüşme yaptı. VAR hakemi Hüseyin Göçek ile görüşen Halil Umut Meler pozisyonu izlemeye karar verdi. Pozisyonu kenarda izleyen Halil Umut Meler daha sonra yardımcısını yanına çağırdı. Pozisyonu iki hakem tekrar izledikten sonra hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.







Bu arada Çaykur Rizespor yedek kulübesinden, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu yönünde itirazlar geldi.



IFAB: "KARAR PENALTI"

Fenerbahçe'nin 80. dakikada penaltı pozisyonundaki ofsayt tartışmalarıyla ilgili IFAB'ın kuralı dikkat çekti.



IFAB, kural kitapçığındaki 11.2 numaralı madde ile ilgili yaptığı bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı.



SORU: "Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu topa doğru hareketlenirse ve topla oynamadan önce ceza sahası içinde kendisine faul yapılırsa karar ne olur?



CEVAP: "Karar penaltıdır. Topa dokunmadan önce ofsayt olmadığı için faul cezalandırılmalıdır."



