F.Bahçe nihayet... Ligde düşme hattına yakın olan Sarı- Lacivertliler, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra yeniden galibiyet elde etti. Rakip ekip maça adeta 1-0 önde başladı. 3. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında Melnjak penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. 11'de Valbuena'nın ortasında Soldado topa dokunamadı.



MOROZİUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 17. dakikasında Tolgay'ın pasında topla buluşan Zajc'ın şutunda top az farkla dışarı gitti. 22'de köşe atışında arka direkte topla buluşan Serdar Aziz topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 39'da 666'in vuruşunu Gökhan çeldi. Seken topu Soldado ağlara gönderdi: 2-1. 42'de Ç.Rize'den Moroziuk kırmızı kart gördü. Devreyi F.Bahçe 2-1 önde bitirdi.







MOSES'İN PENALTISI GÜLDÜ

İkinci yarının 46. dakikasında Moses'ın çevirdiği topu Çaykur Rizespor savunması çeldi. Seken topu Hasan Ali tamamladı ama Gökhan topu iki hamlede çeldi. 55'te Vedat Muriqi'nin ortasında Melnjak skora denge getirdi: 2-2. 79'da Serdar Abdullah tarafından düşürüldü. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Moses Fenerbahçe'nin zaferini ilan eden golü attı.: 3-2.







ANDRE AYEW CEZALI

Kanarya'nın Ganalı futbolcusu Andre Ayew, Rize maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ayew, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



