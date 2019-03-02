Tarkan & Taylan yakın takipte!

Orta alanda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray bir yandan da yurt içinden genç ve yetenekli yerli yıldızları göz hapsine aldı... Sarı-Kırmızılılar'ın Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ve Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı yakın takibe aldığı belirtiliyor. Tarkan bu sezon ligde 23 maçta 2 gol ve 2 asistle oynarken, Taylan da 20 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.
- Spor
- 02.03.2019
- Gazete
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