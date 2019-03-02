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Yönetim ile teknik heyet, yurt içinden genç ve yetenekli yerli yıldızları göz hapsine aldı...

Tarkan & Taylan yakın takipte!
Orta alanda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray bir yandan da yurt içinden genç ve yetenekli yerli yıldızları göz hapsine aldı... Sarı-Kırmızılılar'ın Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ve Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı yakın takibe aldığı belirtiliyor. bu sezon ligde 23 maçta 2 gol ve 2 asistle oynarken, da 20 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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