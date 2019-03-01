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  • 01.03.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 18:13

Son dakika: Lucescu'dan flaş açıklaması!

Son dakika haberine göre A 'ın eski , 'la ilgili açıklama yaptı.

Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Adı 'la anılan A 'ın eski , Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruyu "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim, belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" ifadeleriyle yanıtladı.

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