Adı Beşiktaş'la anılan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruyu "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim, belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" ifadeleriyle yanıtladı.
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