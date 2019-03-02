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  • 02.03.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 09:21

a... taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Süper Lig'de dün oynanan -MKE maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı.

Afyonkarahisar yakınlarında meydana gelen kazada iki taraftarın hayatını kaybettiği, Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımla öğrenildi.

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