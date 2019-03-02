Kayserispor - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı... Kayserispor ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 45 müsabakada 8 maç berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım 10 kez kazanırken Siyah beyazlı takım ise 27 kez kazandı. Bu maçlarda Kayserispor, rakibine 41 gol attı. Beşiktaş ise 71 gol attı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kayserispor - Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.

BEŞİKTAŞ HAREKETLİ BİR HAFTA GEÇİRDİ

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, ligdeki son 3 deplasman maçını galibiyetle tamamladı.

Ligin ilk yarısında dış sahada kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ikinci yarıdaki üç deplasman maçında Akhisarspor'u 3-0 (Hükmen), Antalyaspor'u 6-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

LJAJİC CEZASI BİTTİ

Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında görev alabilecek.

Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ljajic, Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

NECİP CEZALI

Sarı kart cezalısı Necip Uysal, bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacak.

Necip Uysal, Fenerbahçe ile oynanan derbide yedekler arasında olmasına rağmen rakip oyuncuyla yaşadığı gerginlik nedeniyle sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Gary Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon 7 sarı kart görün Gary Medel ile 3 kez aynı durumu yaşayan Dorukhan, bugün kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında oynayamayacak.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ 46. RANDEVUDA

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş, lig tarihinde 46. Kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Bugüne kadar 7 kez Türkiye Kupası maçında karşılaşan iki ekip, Süper Lig tarihinde ise 45 kez birbirine üstünlük kurmaya çalıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 45 müsabakada 8 maç berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım 10 kez kazanırken Siyah beyazlı takım ise 27 kez kazandı. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibine 41 gol attı. Beşiktaş ise 71 gol attı.

Kayseri'de oynanan 22 müsabakada 9 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 8 kez de Beşiktaş kazandı. 5 kez de eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda İstikbal Mobilya Kayserispor 26 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş ise Kayseri'de 21 gol atabildi. İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Süper Lig Maçları

1973-1974 Beşiktaş-Kayserispor 3-0

1973-1974 Kayserispor-Beşiktaş 0-0

1974-1975 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

1974-1975 Kayserispor-Beşiktaş 0-0

1979-1980 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

1979-1980 Kayserispor-Beşiktaş 3-1

1985-1986 Beşiktaş-Kayserispor 3-0

1985-1986 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

1992-1993 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

1992-1993 Kayserispor-Beşiktaş 2-3

1993-1994 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

1993-1994 Kayserispor-Beşiktaş 3-1

1994-1995 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

1994-1995 Kayserispor-Beşiktaş 1-2

1995-1996 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

1997-1998 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

1997-1998 Kayserispor-Beşiktaş 1-0

2004-2005 Kayserispor-Beşiktaş 1-2

2004-2005 Beşiktaş-Kayserispor 3-2

2005-2006 Beşiktaş-Kayserispor 0-0

2005-2006 Kayserispor-Beşiktaş 0-1

2006-2007 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

2006-2007 Kayserispor-Beşiktaş 3-0

2007-2008 Beşiktaş-Kayserispor 0-0

2007-2008 Kayserispor-Beşiktaş 2-0

2008/2009 Kayserispor-Beşiktaş 1-0

2008/2009 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

2009/2010 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

2009/2010 Kayserispor-Beşiktaş 1-2

2010/2011 Kayserispor-Beşiktaş 1-0

2010/2011 Beşiktaş-Kayserispor 4-2

2011/2012 Beşiktaş-Kayserispor 0-2

2011/2012 Kayserispor-Beşiktaş 1-0

2012/2013 Beşiktaş-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kayserispor-Beşiktaş 2-0

2013/2014 Kayserispor-Beşiktaş 0-3

2013/2014 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

2015/2016 Kayserispor-Beşiktaş 1-2

2015/2016 Beşiktaş-Kayserispor 4-0

2016/2017 Kayserispor-Beşiktaş 0-1

2016/2017 Beşiktaş-Kayserispor 2-2

2017/2018 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

2017/2018 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

2018/2019 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Türkiye Kupası maçları

1980-1981 Kayserispor-Beşiktaş 0-0

1980-1981 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

2005-2006 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

2005-2006 Kayserispor-Beşiktaş 1-0

2014/2015 Kayserispor-Beşiktaş 1-0

2016/2017 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Beşiktaş 1-1