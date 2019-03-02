Samandıra’da neşeli idman

maçının hazırlıklarınıdün yaptığı çalışma ile tamamladı.Taktik ağırlıklı geçenantermanda futbolcuların neşelive moralli olduğu öğrenildi.Yaklaşıksaat süren antrenmanınardından futbolcularkampa girerekmaç saatini beklemeyebaşladı. Dünküçalışmayı bazı yöneticiler detakip etti.