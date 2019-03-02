Samandıra’da neşeli idman

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen antermanda futbolcuların neşeli ve moralli olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ardından futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Dünkü çalışmayı bazı yöneticiler de takip etti.
- Spor
- 02.03.2019
- Gazete
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