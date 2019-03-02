Türk futbolunda şok! Mentör ve Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın bazı takımlar için temsilcileri maçtan sonra arayarak "Sakın olayları raporlarınıza yazmayın! Görmediniz, duymadınız!" diye uyardığı öne sürüldü.
EN UFAK OLAYI KÖPÜRTEREK YAZIN
Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı'nın bazı takımların maçlarından sonra ise "Sizden can yakıcı bir rapor bekliyorum. O takımın canı yansın! Tribünde biri öksürse dahi küfür diye yazın. Her şeyi köpürterek yazın" talimatını verdiği öğrenildi.
TUTTUĞU TAKIMA AYRIMCILIK!
Arıcı'nın fanatik bir takım taraftarı olduğu ve o takımın maçlarına kendisine yakın temsilcileri atadığı belirtiliyor. Arıcı'nın gönül verdiği takımın maçlarda yaşanan olaylar sonrası temsilcileri arayarak, "Görmedim de. Olayları yazma" dediği bildirildi.
EN UFAK OLAYI KÖPÜRTEREK YAZIN
Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı'nın bazı takımların maçlarından sonra ise "Sizden can yakıcı bir rapor bekliyorum. O takımın canı yansın! Tribünde biri öksürse dahi küfür diye yazın. Her şeyi köpürterek yazın" talimatını verdiği öğrenildi.
TUTTUĞU TAKIMA AYRIMCILIK!
Arıcı'nın fanatik bir takım taraftarı olduğu ve o takımın maçlarına kendisine yakın temsilcileri atadığı belirtiliyor. Arıcı'nın gönül verdiği takımın maçlarda yaşanan olaylar sonrası temsilcileri arayarak, "Görmedim de. Olayları yazma" dediği bildirildi.
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