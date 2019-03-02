Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarına 2-1 geride girerken uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı son dakikada kaptı. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar, 24. hafta sonunda 41 puana, Kayserispor da puanını 32'ye yükseltti.

ZİRVE YOLUNDA AĞIR DARBE

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve temposu yüksek bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk gol 38. dakikada Atiba'dan geldi. Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında rakip üzerinde daha baskın bir oyun sergileyen İç Anadolu ekibi, 5 dakikada 2 gol kaydederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kayseri'de peş peşe gelen golleri, 57. dakikada Artem Kravets, 62. dakikada ise Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skorla tamamlanıyor derken bu dakikada sahneye Caner Erkin çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele bu skorla biterken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 32'ye Beşiktaş ise 41'e yükseltti.