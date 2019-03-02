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  • 02.03.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 18:12

Maç sonucu: İstikbal Mobilya 2-2

Spor Toto Süper Lig 24.hafta maçında , İstikbal Mobilya deplasmanına takıldı. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan son dakikada gelen golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş Kayseri'ye takıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşısında 1-0 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarına 2-1 geride girerken uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı son dakikada kaptı. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar, 24. hafta sonunda 41 puana, Kayserispor da puanını 32'ye yükseltti.

ZİRVE YOLUNDA AĞIR DARBE

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve temposu yüksek bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk gol 38. dakikada Atiba'dan geldi. Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında rakip üzerinde daha baskın bir oyun sergileyen İç Anadolu ekibi, 5 dakikada 2 gol kaydederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kayseri'de peş peşe gelen golleri, 57. dakikada Artem Kravets, 62. dakikada ise Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skorla tamamlanıyor derken bu dakikada sahneye Caner Erkin çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele bu skorla biterken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 32'ye Beşiktaş ise 41'e yükseltti.

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