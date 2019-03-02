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  • 02.03.2019 12:21
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 12:26

'dan ile anlaştı

Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan şimdiden transfer bombasını patlattı. Galatasaray'ın, 'da forma giyen ile anlaştığı ve sezon sonunda imzayı attıracağı iddia edildi. İşte Galatasaray ile Douglas arasındaki flörtün detayları.

Galatasaray işi erken bitirdi! Sezon sonu imzayı atıyor

Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren , gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Linnes ile henüz sözleşmeyi uzatmayan Sarı Kırmızılı ekipte Mariano'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

İLK HEDEF CEPTE

Fanatik'in haberine göre Sağ bekteki ilk hedefini olarak belirleyen Galatasaray yönetimi transferi bitirdi. Barcelona'nın 'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu sezon sonu Galatasaray'a imza atacak.

GALATASARAY İŞİ ERKEN BİTİRDİ

FIFA'daki kurala göre bir kulüp, transfer etmek istediği oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala, onun formasını giydiği takımdan izin almadan direkt görüşme yapabilir.

Anlaşmanın sağlanması halinde de, istediği oyuncuya sezon sonu bitmeden imza attırabilir. Elini çabuk tutan Sarı Kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı sağ bek ile sezon sonundan itibaren sözleşme imzalayacak.

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