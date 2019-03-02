Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı karşılaşmada konuk edip Sivasspor henüz 6. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçse de avantajını koruyamadı ve Bursaspor önce 19'da Shehu ile skoru eşitledi, sonra da 62. dakikada Saivet'le öne geçti.

Mücadeleden kopmayan Sivasspor beraberlik için baskılarını artırdı, 89. dakikada N'Dinga ile 2-2'lik beraberliği yakaladı ancak maçta son sözü 90+6'da Aytaç Kara söyledi: 3-2.

Bu sonucun ardından Bursaspor 27 puana ulaşarak ligin 14. sırasına yükselirken, Demir Grup Sivasspor 31 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor, 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak; DG Sivasspor ise 8 Mart Cuma günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI ANILDI

Dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Ankaragücülü taraftar, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçında anıldı. Hakemin başlangıç düdüğünü çalmasıyla her iki takım oyuncuları ilk dakikada topa dokunmadı.

Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrilmiş ve 2 taraftar hayatını kaybetmişti. Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta da hayatını kaybeden taraftarlar unutulmadı. Müsabakanın hakemi Mete Kalkava'nın ilk düdüğü çalmasıyla birlikte her iki takımın oyuncuları gerekli izinlerin alınamamasından dolayı kendi aralarında anlaşarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti.

İki takımın tribünlerinden de MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yükselirken, yeşil-beyazlı taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası tribününde, "Başımız sağ olsun" pankartı açıldı.

Kronometreler 90+6'yı gösterirken Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından attığı gol, maçın sonucunu belirledi ve Bursaspor sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 27'ye yükseltti. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.